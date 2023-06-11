Descontinuado
Tetina extrafirme
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 2
18 m+
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
La tetina extrafirme respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
4.9
de 5
52
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Poli2378
11/06/2023
Argentina
Me encanta es lo mejor que he comprado
Me encantan todos los productos de Philips Avent no me arrepiento de comprarlos. Excelente calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/11 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/11 Chupete
EmmaAurora
06/06/2023
Argentina
A la medianoche
Son lo más, teníamos uno y lo perdimos. Tuvimos que salir a la medianoche de compras. Son super cómodos y los bebés lo aman
Ventajas
Muy prácticos para los bebes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete
rcardoneg12
05/06/2023
Argentina
Excelente producto
Excelente pack de 2 chupetes apto para bebés +18 meses. Su lindo y moderno diseño está pensado en el desarrollo de las primeras piezas dentales del bebé por lo cual es muy buena opción para calmar los síntomas del crecimientos de los dientes en bebés. Además su tecnología permite que circule mejor el aire y su diseño que se adapta a la carita, cuida la piel de bebé evitando que existan irritaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso.