Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros
Se calienta rápidamente
Descongelación suave
Función de conservación del calor
El calentador de biberones calienta 150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.
El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Con la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.
El calentador de biberones cuenta con una configuración práctica para descongelar. Es más seguro que descongelar en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo seleccione la configuración para descongelar leche o comida para bebés.
4.6
de 5
19
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
maxieze19
17/10/2025
Argentina
Comprador verificado
Muy buena calienta mamaderas
Muy buena calienta mamaderas! Es útil y fácil de transportar. Recomendable!
Ventajas
Útil, funciona bien, ocupa poco espacio, es fácil de transportar
Contras
Me gustaría que caliente la mamadera un poco más rápido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calienta mamaderas y papillas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calienta mamaderas y papillas
Marileweb
05/12/2022
Chile
El producto es excelente.
El calentador de mamadera avent es super práctico y recomendable. Después de 6 años vuelvo a usar el mismo calentador con mi segunda hijita.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/07 Fast bottle warmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/07 Fast bottle warmer
duna46
13/03/2022
España
Comprador verificado
perfecto
funciona genial. calienta rapido, descongela ... la función de mantener el biberón a la temperatura de toma es una pasada.
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C/72 °F en un biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz
Las bolsas para leche materna Philips Avent y los biberones de 60 ml/2 oz no se pueden utilizar en este calentador de biberones.