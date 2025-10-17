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  • Calentamiento rápido y uniforme
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Philips Avent AdvancedCalienta mamaderas y papillas

SCF355/07

4.6
| (19) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Calentamiento rápido y uniforme
Durante la próxima comida de su bebé, caliente de manera delicada la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar puntos calientes. Es fácil de operar, cuenta con un práctico ajuste para descongelar y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Calienta de manera uniforme en solo 3 minutos

Calentamiento rápido y uniforme

  • Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros

  • Se calienta rápidamente

  • Descongelación suave

  • Función de conservación del calor

Calienta biberones en 3 minutos

Calienta biberones en 3 minutos

El calentador de biberones calienta 150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme.

Calienta de forma rápida y uniforme.

El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Con la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.

Función para descongelar biberones con cuidado

Función para descongelar biberones con cuidado

El calentador de biberones cuenta con una configuración práctica para descongelar. Es más seguro que descongelar en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo seleccione la configuración para descongelar leche o comida para bebés.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

19

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

17/10/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buena calienta mamaderas

Muy buena calienta mamaderas! Es útil y fácil de transportar. Recomendable!

Ventajas

Útil, funciona bien, ocupa poco espacio, es fácil de transportar

Contras

Me gustaría que caliente la mamadera un poco más rápido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calienta mamaderas y papillas

Sí, recomiendo este producto

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05/12/2022

Chile

Chile

El producto es excelente.

El calentador de mamadera avent es super práctico y recomendable. Después de 6 años vuelvo a usar el mismo calentador con mi segunda hijita.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/07 Fast bottle warmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/07 Fast bottle warmer

13/03/2022

España

España

Comprador verificado

perfecto

funciona genial. calienta rapido, descongela ... la función de mantener el biberón a la temperatura de toma es una pasada.

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C/72 °F en un biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz

  2. Las bolsas para leche materna Philips Avent y los biberones de 60 ml/2 oz no se pueden utilizar en este calentador de biberones.