Descontinuado
Con botón que brilla en la oscuridad
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 2
Entre 0 y 6 meses
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
Utilice el botón que brilla en la oscuridad de ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin necesidad de encender las luces
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
4.8
de 5
62
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
flor.b
11/07/2023
Argentina
Tal como lo esperaba
el producto es excelente , como todo lo avent , los orificios para que la piel del bebe respire estan bien, son ortodonticos y esto es fantastico ya que hay muchos en el mercado que no lo son y es un incoveniente a futuro, que brille en la oscuridad facilita mucho a la hora de buscarlo
Ventajas
la suavidad de la tetina, el diseño, y que brille en la oscuridad
Contras
es muy tenue el fluorescente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/11 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/11 Chupete
Millo0912
10/08/2020
Argentina
Excelente diseño y muy practico
El modelo esta muy practico y los mas importante es muy comodo para el bebe.
Ventajas
diseño
Contras
mas colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
NanaVF
24/01/2023
Chile
El mejor
A mi bebé le encantan los chupetes avent y este es el mejor porque brilla en la oscuridad y lo encontramos muy fácilmente en la noche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso