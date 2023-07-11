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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Descontinuado

Philips Avent Ultra airChupete

SCF376/22

4.8
| (62) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Tiene un botón que brilla en la oscuridad para que pueda verlo cuando apague las luces. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Es fácil de encontrar en la oscuridad

Permite que la piel de su bebé respire

  • Con botón que brilla en la oscuridad

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • 6 a 18 meses

Permitamos que la piel de su bebé respire

Permitamos que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.

Brillo en la oscuridad de larga duración

Brillo en la oscuridad de larga duración

Utilice el botón que brilla en la oscuridad de ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin necesidad de encender las luces

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

62

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2

11/07/2023

Argentina

Argentina

Tal como lo esperaba

el producto es excelente , como todo lo avent , los orificios para que la piel del bebe respire estan bien, son ortodonticos y esto es fantastico ya que hay muchos en el mercado que no lo son y es un incoveniente a futuro, que brille en la oscuridad facilita mucho a la hora de buscarlo

Ventajas

la suavidad de la tetina, el diseño, y que brille en la oscuridad

Contras

es muy tenue el fluorescente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/11 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/11 Chupete

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente diseño y muy practico

El modelo esta muy practico y los mas importante es muy comodo para el bebe.

Ventajas

diseño

Contras

mas colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

24/01/2023

Chile

Chile

El mejor

A mi bebé le encantan los chupetes avent y este es el mejor porque brilla en la oscuridad y lo encontramos muy fácilmente en la noche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso