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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche eléctrico

SCF396/11

4.8
| (38) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá
Descubra una nueva era en la extracción con un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón inspirado en la forma natural en la que los bebés succionan. El extractor de leche eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Tecnología de movimiento natural para un flujo de leche más rápido*

Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá

  • Individual

  • Premium

  • Batería recargable

  • Pantalla del temporizador

Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido*

Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido*

Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula la extracción de leche materna como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*

Almohadilla de silicona suave y adaptable de talla única

Almohadilla de silicona suave y adaptable de talla única

Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98% de los tamaños* (hasta 30 mm).

Extracción sin necesidad de inclinarse hacia delante

Extracción sin necesidad de inclinarse hacia delante

Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse en posición vertical en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No necesitará inclinarse hacia delante gracias a una posición de extracción cómoda clínicamente probada*. Basado en los resultados de los ensayos clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90% asegura sentirse cómoda en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95% afirma lo mismo con el extractor eléctrico doble.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

38

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

4

07/05/2021

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Me facilitó la extracción!

[Employee of philipsglobal] Lo uso después de amamantar para evitar una mastitis..y es un placer..en 10 min estoy y mientras tanto puedo hacer otras cosas...

Ventajas

Es liviano, muy fácil de usar, fácil de guardar

Contras

Podría venir con un pouch o algo para guardar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF396/11 Extractor de leche eléctrico

Sí, recomiendo este producto

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17/04/2022

Chile

Chile

Excelente

Es maravilloso, llevo 3 meses usándolo diariamente, me extraigo grandes cantidades de leche, es cómodo, indoloro y no es ruidoso, lo recomiendo totalmente, la batería dura muchísimo lo cargo cada 3 días.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico

10/03/2021

Chile

Chile

Imprescindible para la lactancia

El tema de la maternidad me mantuvo bien ansiosa y estuve preparándome con mucha anticipación. Quise probar con este extractor para poder tener un banco de leche para mi bebé y así poder descansar un poco más. Es muy práctico, fácil de usar y la extracción resulta ser muy suave y cómoda. Estaba asustada de que pudiera doler y resultó ser todo lo contrario. Lo mejor es que es doble, por lo que puedo guardar más leche

Ventajas

Extracción cómoda y alto flujo de leche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).

  4. Basado en los resultados de un cuestionario sobre un cojín 1k referente a un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019)

  5. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011