Descontinuado
Individual
Premium
Batería recargable
Pantalla del temporizador
Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula la extracción de leche materna como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*
Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98% de los tamaños* (hasta 30 mm).
Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse en posición vertical en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No necesitará inclinarse hacia delante gracias a una posición de extracción cómoda clínicamente probada*. Basado en los resultados de los ensayos clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90% asegura sentirse cómoda en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95% afirma lo mismo con el extractor eléctrico doble.
4.8
de 5
38
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Veguita
07/05/2021
Argentina
Empleado de Philips
Me facilitó la extracción!
[Employee of philipsglobal] Lo uso después de amamantar para evitar una mastitis..y es un placer..en 10 min estoy y mientras tanto puedo hacer otras cosas...
Ventajas
Es liviano, muy fácil de usar, fácil de guardar
Contras
Podría venir con un pouch o algo para guardar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF396/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF396/11 Extractor de leche eléctrico
Genesisfreedom
17/04/2022
Chile
Excelente
Es maravilloso, llevo 3 meses usándolo diariamente, me extraigo grandes cantidades de leche, es cómodo, indoloro y no es ruidoso, lo recomiendo totalmente, la batería dura muchísimo lo cargo cada 3 días.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
10/03/2021
Chile
Imprescindible para la lactancia
El tema de la maternidad me mantuvo bien ansiosa y estuve preparándome con mucha anticipación. Quise probar con este extractor para poder tener un banco de leche para mi bebé y así poder descansar un poco más. Es muy práctico, fácil de usar y la extracción resulta ser muy suave y cómoda. Estaba asustada de que pudiera doler y resultó ser todo lo contrario. Lo mejor es que es doble, por lo que puedo guardar más leche
Ventajas
Extracción cómoda y alto flujo de leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF398/11 Extractor de leche eléctrico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).
Basado en los resultados de un cuestionario sobre un cojín 1k referente a un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019)
Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011