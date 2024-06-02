Extracción fácil
La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que hace que la extracción en cualquier lugar sea simple y discreta.
4.3
de 5
37
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Pauuu
02/06/2024
Chile
Producto buenísimo y amigable
Soy primeriza, y estaba asustada sobre la extracción y que no diera frutos, pero con el extractor avent fue super fácil! Se adapta totalmente a tu pezón y sin dolor que es lo mejor. 100% recomendado.
Ventajas
Pocas piezas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Fefita
01/04/2023
Chile
Fantástico
He probado el producto d indudablemente es de excelente calidad, es fácil de usar, no es complejo el armado ni desarme Y se adapta no solo a los vasos si no a la misma mamadera. Uno puede controlar la presión al ser un producto manual sobretodo para master primerizas que no están acostumbradas que fue mi caso
Ventajas
Adaptable a todos los productos avent
Contras
Podría venir con el chupete +1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual
Plantita
22/02/2022
México
Su estimulacion que brinda es como la de tu bebé
Recomiendo este producto, es maravilloso, ya que antes había probado otras marcas, pero suele ser doloroso, este producto tiene un borde como de silicona que es muy noble con el seno de la mamá
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011