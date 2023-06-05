ultra suave y flexible
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 1
Entre 0 y 6 meses
La piel del bebé necesita un cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales de la cara del bebé. El pequeño tendrá menos marcas en la piel y menos irritación en sus mejillas.
Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas del bebé para lograr una mayor suavidad en la piel.
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
4.8
de 5
129
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
rcardoneg12
05/06/2023
Argentina
Chupetes
Pack de 2 chupetes hermosos y modernos diseños para bebés. Son suaves, flexible y libres de BPA, con un diseño que se adapta a la carita, ideal para la piel sensible de tu bebé. Recomiendo estos chupetes por su calidad y diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Mati Albie
31/05/2023
Argentina
Mejor chupete!
Por alguna razon este es el único chupete que mi hija usa. Fue su primer chupete y lo sigue usando, Lo cambio 1 vez al mes.
Ventajas
La gomita se mantiene y no se deforma
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Piñata
31/05/2023
Argentina
Facil y rapido de esterilizar
El chupete es fantástico para Mariano y para mi ya que el lo disfruta y yo quedo tranquila sabiendo lo fácil que es esterilizarlo con su practica funda. Fue el primer producto que compre y aun está impecable.
Ventajas
materialidad
Contras
colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso
El 85 % de las madres encuestadas perciben que este chupete es más suave que ocho modelos comparables de otras marcas líderes, investigación independiente, EE. UU., febrero de 2017