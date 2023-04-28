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Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF551/03

4.2
| (76) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Fácil de usar
Este vaso con boquilla Philips Avent es muy conveniente tanto para los niños como para los padres. La boquilla blanda de silicona hace que tomar sorbos sea fácil; además, como cuenta con pocas piezas, permite una limpieza sencilla del vaso
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las mamás de todo el mundo1

Vaso con boquilla blanda para beber cómodamente

Fácil de usar

  • Fácil de usar

  • 200 ml

  • 6m+

  • niña

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

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Boquilla de silicona de una pieza para un montaje fácil

La válvula está integrada en la boquilla para garantizar un montaje rápido y sin complicaciones.

Recipiente con forma ondulada para un mayor agarre

El recipiente del vaso con boquilla está diseñado para ofrecer un mayor agarre para las manos pequeñas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

76

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

28/04/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Primer vaso

[Employee of philipsglobal] Fue el primer vaso que uso mi hija, las asas le facilitaron el uso y su autonomía

Ventajas

Diseño

Contras

Tetina debil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

25/04/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

el mejor Vaso para mi bebé

[Employee of philipsglobal] Desde que mi bebe pasó a beber jugos, estos vasos le han ayudado con la motricidad para levantarlo con facilidad e introducirlo en su boca y aprender a beber con facilidad.

Ventajas

el diseño y los colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

24/04/2023

Argentina

Argentina

Buen diseño

Me sorprendió lo fácil que fue para mi hijo adaptarse a la boquilla suave y flexible, y lo cómodo que es para él sostener el vaso con sus pequeñas manos. Además, el diseño a prueba de derrames es una verdadera salvación, ya que mi hijo está en la etapa de experimentar y tirar todo lo que tiene a su alcance. Otro aspecto que valoré mucho es la facilidad para limpiarlo. Como cualquier padre sabe, la limpieza es un tema importante cuando se trata de productos para bebés, y este vaso se desmonta fácilmente para poder limpiarlo a fondo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 