Descontinuado
Fácil de usar
200 ml
6m+
niño
.
La válvula está integrada en la boquilla para garantizar un montaje rápido y sin complicaciones.
El recipiente del vaso con boquilla está diseñado para ofrecer un mayor agarre para las manos pequeñas.
4.2
de 5
76
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
NatiCa20
28/04/2023
Argentina
Empleado de Philips
Primer vaso
[Employee of philipsglobal] Fue el primer vaso que uso mi hija, las asas le facilitaron el uso y su autonomía
Ventajas
Diseño
Contras
Tetina debil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
25/04/2023
Argentina
Empleado de Philips
el mejor Vaso para mi bebé
[Employee of philipsglobal] Desde que mi bebe pasó a beber jugos, estos vasos le han ayudado con la motricidad para levantarlo con facilidad e introducirlo en su boca y aprender a beber con facilidad.
Ventajas
el diseño y los colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
24/04/2023
Argentina
Buen diseño
Me sorprendió lo fácil que fue para mi hijo adaptarse a la boquilla suave y flexible, y lo cómodo que es para él sostener el vaso con sus pequeñas manos. Además, el diseño a prueba de derrames es una verdadera salvación, ya que mi hijo está en la etapa de experimentar y tirar todo lo que tiene a su alcance. Otro aspecto que valoré mucho es la facilidad para limpiarlo. Como cualquier padre sabe, la limpieza es un tema importante cuando se trata de productos para bebés, y este vaso se desmonta fácilmente para poder limpiarlo a fondo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.