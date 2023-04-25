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Descontinuado

Philips AventVasos para almacenamiento de leche materna

SCF618/10

4.3
| (98) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Almacene la leche materna de forma segura
Extraiga, almacene y alimente a su bebé con su leche materna de forma eficiente, gracias a nuestro nuevo vaso de almacenamiento. Tiene muchas opciones para esterilizarlo y reutilizarlo con el extractor o sistema de tetinas Philips Avent.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Con tapa antiderrame

Almacene la leche materna de forma segura

  • Incluye adaptadores cómodos

  • 180 ml (6 oz)

  • 10 unidades

Para un almacenamiento y transporte seguros

Para un almacenamiento y transporte seguros

Los vasos de almacenamiento Philips Avent tienen una tapa que se cierra firmemente para un almacenamiento y transporte seguros.

Para realizar un seguimiento de las fechas y el contenido fácilmente

Para realizar un seguimiento de las fechas y el contenido fácilmente

Para conocer fácilmente las fechas y el contenido.

Para conocer fácilmente las fechas y el contenido

Para un almacenamiento fácil.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

98

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

25/04/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Almaceno de todo con ellos

[Employee of philipsglobal] Me encanta este producto pues lo utilizo para almacenar leche (formula) y luego para llevarle algun snack a mi hijo. Son fáciles de utilizar, limpiar y guardar.

Ventajas

el tamaño es práctico y la transparencia permite ver el interior

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

Sí, recomiendo este producto

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25/04/2023

Argentina

Argentina

Re practicos

Son muy prácticos para transportar, no sólo leche sino que también para otros alimentos. Me encanta que en la tapa se pueda poner la fecha y tienen una medida perfecta! Cumple su objetivo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

Sí, recomiendo este producto

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24/04/2023

Argentina

Argentina

Gran producto!! Super práctico!

Excelente producto. La calidad es superior a cualquier otro envase de este tipo. Muy funcional. Lo recomiendo sin dudas.

Ventajas

Calidad de materiales, hermeticidad.

Contras

Nada!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 