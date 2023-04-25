Descontinuado
Incluye adaptadores cómodos
180 ml (6 oz)
10 unidades
Los vasos de almacenamiento Philips Avent tienen una tapa que se cierra firmemente para un almacenamiento y transporte seguros.
Para conocer fácilmente las fechas y el contenido.
Para un almacenamiento fácil.
4.3
de 5
98
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
25/04/2023
Argentina
Empleado de Philips
Almaceno de todo con ellos
[Employee of philipsglobal] Me encanta este producto pues lo utilizo para almacenar leche (formula) y luego para llevarle algun snack a mi hijo. Son fáciles de utilizar, limpiar y guardar.
Ventajas
el tamaño es práctico y la transparencia permite ver el interior
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna
Sí, recomiendo este producto
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Vaca25
25/04/2023
Argentina
Re practicos
Son muy prácticos para transportar, no sólo leche sino que también para otros alimentos. Me encanta que en la tapa se pueda poner la fecha y tienen una medida perfecta! Cumple su objetivo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna
Sí, recomiendo este producto
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carocolo
24/04/2023
Argentina
Gran producto!! Super práctico!
Excelente producto. La calidad es superior a cualquier otro envase de este tipo. Muy funcional. Lo recomiendo sin dudas.
Ventajas
Calidad de materiales, hermeticidad.
Contras
Nada!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.