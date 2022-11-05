Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
2 piezas
Tetina de flujo medio
3m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
5.0
de 5
21
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Sandia
05/11/2022
Argentina
Productos de calidad y de acuerdo a las caracterís
Cumple con las funciones, buen material y duradero recomendable
Ventajas
Lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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24/10/2020
Colombia
Muy util
Mi bebé lo acepta muy bien y le evita molestias, es facil de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Siempretibia123
24/10/2020
Colombia
Justo lo que quería
Excelente material, es lo mejor que me ha pasado en la vida
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
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Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE