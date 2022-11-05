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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventTetina anticólicos

SCF633/27

5
| (21) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra tetina anticólicos está diseñada para brindar una alimentación sin interrupciones. El aire se libera hacia la mamadera y lejos de la pancita del bebé. La textura estriada evita la contracción de la tetina y reduce las interrupciones en la alimentación y la incomodidad.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 piezas

  • Tetina de flujo medio

  • 3m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

21

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

05/11/2022

Argentina

Argentina

Productos de calidad y de acuerdo a las caracterís

Cumple con las funciones, buen material y duradero recomendable

Ventajas

Lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

24/10/2020

Colombia

Colombia

Muy util

Mi bebé lo acepta muy bien y le evita molestias, es facil de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

24/10/2020

Colombia

Colombia

Justo lo que quería

Excelente material, es lo mejor que me ha pasado en la vida

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

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Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.

  4. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE