Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
2 piezas
Tetina de flujo rápido
6m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.8
de 5
20
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Umi32
09/02/2021
Argentina
Empleado de Philips
Muy buenas
[Employee of philipsglobal] Espectaculares estas tetinas me duraron un montón.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
jnieto
16/12/2014
Argentina
Excelente producto
Excelente producto. Vale aclarar que no hablo de las tetinas clásicas sino de las tetinas naturales. El producto sería el SCF654/27 el cual no he podido registrar correctamente. Pero a pesar de ello no puedo evitar mencionar que son excelentes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Nana158
12/02/2021
Colombia
El mejor para Ana Victoria
Porque son unos biberones excelentes para mi hija !!
Ventajas
No les causa cólicos
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos
Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE