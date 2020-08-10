Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.
Un ensayo clínico demostró que a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Avent sufren menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales (www.philips.com/Avent).
5.0
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Roxys
10/08/2020
Argentina
Excelente calidad
Es una mamadera sencilla de un material ideal. Fácil de limpiar, durable. Los repuestos de tetinas adaptables a la edad del bebé. Me encantó. La use con mi primer bebé y ahora con el segundo. Recomendada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Gise77
30/08/2013
Argentina
Mi hija jamás tuvo cólicos gracias al uso de las mamaderas Avent
Excelente el material con el que están realizadas las mamaderas, aún hoy después de tanto uso parecen como nuevas. Las tetinas siguen intactas a pesar de que mi hija las ha mordido bastante y lo que más destaco es que jamás sufrió de cólicos por chupar aire.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle
Mapau
24/03/2017
Colombia
Comprador verificado
Muy buen producto
El producto es ideal para los primeros meses del bebe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF663/27 Classic PES baby bottle