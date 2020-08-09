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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF646/17

4.9
| (8) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Alimentación activa y saludable
Las tetinas de los biberones Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho al biberón porque imitan el ritmo natural de alimentación de los bebés.
Ver todos los beneficios

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 1 biberón

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

La tetina de flujo variable tiene un corte con ranura que permite ajustar el nivel de flujo con sólo girar el biberón para alinear las marcas I, II o III de la tetina con la nariz del bebé

Fácil combinación de pecho y biberón

Fácil combinación de pecho y biberón

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

8

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

09/08/2020

Argentina

Argentina

Recomendable

Califico con 5 estrellas porque el producto lo merece!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle

08/08/2020

Argentina

Argentina

Perfecta!

Se acabaron los cólicos desde que la usa, la tetina es blanda y suave, la bebe enseguida comenzó a tomar

Ventajas

Calidad y precio

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle

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02/09/2013

Argentina

Argentina

excelente

El producto cumple con todas las necesidades de la madre y el niño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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