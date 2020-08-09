Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
La tetina de flujo variable tiene un corte con ranura que permite ajustar el nivel de flujo con sólo girar el biberón para alinear las marcas I, II o III de la tetina con la nariz del bebé
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.
4.9
de 5
8
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Luana20
09/08/2020
Argentina
Recomendable
Califico con 5 estrellas porque el producto lo merece!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle
Alex_428
08/08/2020
Argentina
Perfecta!
Se acabaron los cólicos desde que la usa, la tetina es blanda y suave, la bebe enseguida comenzó a tomar
Ventajas
Calidad y precio
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle
Julia23
02/09/2013
Argentina
excelente
El producto cumple con todas las necesidades de la madre y el niño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/17 Classic baby bottle