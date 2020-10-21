Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Avent Tetina Natural
Descontinuado
Asistencia
SCF653/27
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario - English (US)
Todas (7)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Para qué tipo de alimentos puedo utilizar la tetina de flujo variable?
¿Puedo alternar los biberones y las tetinas Natural y Classic+ de Avent?
Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae