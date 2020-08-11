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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF690/17

4
| (24) Reseñas
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

24

Reseñas

3

11/08/2020

Argentina

Argentina

Mamadera natural

Excelente producto. Lo uso desde el primer mes con mi bebé. Lactancia mixta.

Ventajas

Lactancia mixta, suave

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle

10/08/2020

Argentina

Argentina

Me encanta la mamadera por su tetina

Me gusta porque la tetina parece el pezón real ,creo que mi bebé se siente más cómoda con este tipo de mamadera

Ventajas

Me gusta la anatomía de la mamadera

Contras

Algunos modelos deberían tener asas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle

10/08/2020

Argentina

Argentina

Producto adaptable con la lactancia materna

Se trata de un producto hergonómico y fácil de combinar con la lactancia materna. No genera cólicos.

Ventajas

Hergonómico y combinable con la lactancia materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE