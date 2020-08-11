Descontinuado
SCF690/17
1 biberón
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
4.0
de 5
24
Reseñas
Mariancu
11/08/2020
Argentina
Mamadera natural
Excelente producto. Lo uso desde el primer mes con mi bebé. Lactancia mixta.
Ventajas
Lactancia mixta, suave
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle
Vannye
10/08/2020
Argentina
Me encanta la mamadera por su tetina
Me gusta porque la tetina parece el pezón real ,creo que mi bebé se siente más cómoda con este tipo de mamadera
Ventajas
Me gusta la anatomía de la mamadera
Contras
Algunos modelos deberían tener asas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle
Merian77
10/08/2020
Argentina
Producto adaptable con la lactancia materna
Se trata de un producto hergonómico y fácil de combinar con la lactancia materna. No genera cólicos.
Ventajas
Hergonómico y combinable con la lactancia materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Natural baby bottle
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE