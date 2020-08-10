Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
4.3
de 5
92
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Diego n
10/08/2020
Argentina
Realmente cumple lo que dice,no se ahogan
Muy bueno No sé ahogan se adaptan muy fácil y cero cólicos una genialidad
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
AndresJ
30/07/2020
Argentina
La mejor mamadera por lejos
No solo son estéticamente muy lindas, son livianas, fáciles de transportar y esterilizar, no se deforman fácilmente ante un descuido al esterilizar, es muy sencillo colocar o retirar las tetinas y las válvulas anti cólicos de estas funcionan Perfecto. La única contra q pude encontrar es que no viene una variedad de tetinas a elegir respecto a la q viene con la mamadera, siempre es para mas de 3 a 6 meses, estaría bueno que cuenten con una de flujo regulable o más opciones para elegir, aunq es algo menor. Por lo demás toda la línea avent es lo mejor y seguiré eligiéndola.
Ventajas
Estetica, durabilidad, practicidad, adaptación a otros productos avent
Contras
Puede tornarse un poco amarilla con el tiempo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
Caro77
28/07/2020
Argentina
Excelente
La mamadera es de fácil agarre, muy recomendable. Antes de este diseño usaba la clásica, la tetina viene con la forma mas similar al pezón. Excelente calidad!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE