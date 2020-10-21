Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Vasos entrenadores para niños pequeños
Todas las series
Philips Avent Vasos con sorbete
Descontinuado
Asistencia
SCF796/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Todas (14)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Los vasos con pajita se pueden reciclar?
¿Se adapta las pajitas de otras marcas?
¿Cuál es el ciclo de vida de la pajita?
¿Por qué la pajita del vaso Philips AVENT está curvada?
AventInserto de pajilla de silicona premium
AventPajilla resistente premium
Mi vaso con pajita de Philips Avent tiene fugas
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.