Descontinuado
4.3
de 5
19
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
LOHP1905
25/09/2023
Argentina
A todo terreno!!
A parte del lindo design y colores es una vasito muy muy práctico y cómodo. No derrama ni gotea y lo mejor, si se cae no se rompe.
Ventajas
Practicidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
VickyDotti
25/09/2023
Argentina
Empleado de Philips
Me súper funcionó para la transición de mamadera!
[Employee of philipsglobal] Hola! Soy empleada de Philips, use este vacito con mi hijo y me sirvió para la transición para pasar de mamadera a vacito. Le encantó y nos funcionó un montón ❤️
Ventajas
Todo!
Contras
La tapita es fácil de perder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Mechi.mm
25/09/2023
Argentina
Empleado de Philips
Gran compra
[Employee of philipsglobal] Muy bueno! Mi sobri no agarraba el vasito y este finalmente le gustó, esa parte más angosta en el cuerpo del vaso lo ayuda a agarrarlo bien y que no se caiga. A mi me gusta que tiene buena capacidad y es fácil de lavar por dentro.
Ventajas
El tamaño y la forma del vaso
Contras
No veo contras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup