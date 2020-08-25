Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
1 mamadera
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en posición horizontal, para que su bebé pueda alimentarse en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su pequeño.
Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como los cólicos, el reflujo y los gases.
Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme el bebé se alimenta, para mantener un flujo ininterrumpido. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.
4.9
de 5
34
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Diecif
25/08/2020
Argentina
Excelente!!!
Siempre utilizamos mamaderas avent, y nunca hemos tenido un solo problema. con este nuevo sistema, que puede adaptarse a las otras mamaderas, nos sacamos la preocupación de que se llene de aire cada vez que toma su leche.
Ventajas
practica solucion sin dejar de ser una mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Juyo
25/08/2020
Argentina
Muy buena solución!
Recomiendo el sistema AirFree siempre, evita que entre aire mientras toman la mamadera y está bueno para evitar dolores de panza etc..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
SofiG85
25/08/2020
Argentina
Muy buen producto!!
Siempre usé las mamaderas Phillips Avent por su calidad y durabilidad! Y esta con sistema anticolicos me parece una genialidad. La super recomiendo!
Ventajas
Comodidad, durabilidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar al bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
El 80% de las madres coincidió en que su “bebé había experimentado menos problemas de alimentación” en un examen de colocación en el hogar con 144 madres en Estados Unidos en 2017
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.
¿Qué es el cólico y por qué afecta a los bebés? Una de las causas es tragar aire durante la alimentación, lo que, a su vez, provoca una incomodidad en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.