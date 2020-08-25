ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

Descontinuado

Philips AventAnticólicos con sistema AirFree™

SCF813/14

4.9
| (34) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar al bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Mantiene la leche dentro y el aire fuera, lo que facilita la alimentación en posición vertical

Mantiene la leche dentro y el aire fuera, lo que facilita la alimentación en posición vertical

La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en posición horizontal, para que su bebé pueda alimentarse en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su pequeño.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como los cólicos, el reflujo y los gases.

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme el bebé se alimenta, para mantener un flujo ininterrumpido. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

34

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

25/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente!!!

Siempre utilizamos mamaderas avent, y nunca hemos tenido un solo problema. con este nuevo sistema, que puede adaptarse a las otras mamaderas, nos sacamos la preocupación de que se llene de aire cada vez que toma su leche.

Ventajas

practica solucion sin dejar de ser una mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

25/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buena solución!

Recomiendo el sistema AirFree siempre, evita que entre aire mientras toman la mamadera y está bueno para evitar dolores de panza etc..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

25/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buen producto!!

Siempre usé las mamaderas Phillips Avent por su calidad y durabilidad! Y esta con sistema anticolicos me parece una genialidad. La super recomiendo!

Ventajas

Comodidad, durabilidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar al bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.

  2. El 80% de las madres coincidió en que su “bebé había experimentado menos problemas de alimentación” en un examen de colocación en el hogar con 144 madres en Estados Unidos en 2017

  3. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.

  4. ¿Qué es el cólico y por qué afecta a los bebés? Una de las causas es tragar aire durante la alimentación, lo que, a su vez, provoca una incomodidad en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.