en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
2 mamaderas
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.9
de 5
189
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
vero04
11/08/2020
Argentina
Excelente producto
un producto comodo para el bebe, como para nosotras tanto sea para la limpieza , como para poder darle de comer al bebe. Muy buena calidad , exceltente presentacion, y recomendable.
Ventajas
facil utilizacion
Contras
ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/39 Mamaderas anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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FLOR92
11/08/2020
Argentina
LAS MEJORES MAMADERAS PARA MAMAS PRIMERIZAS
LAS MAMADERAS AVENT SON DE GRAN PRACTICIDAD PARA LAS MAMAS PRIMERIZAS . LAS RECOMIENDO 100%.-
Ventajas
PRACTICAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/39 Mamaderas anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Bren27
10/08/2020
Argentina
Súper recomendable
Es genial para mamás primerizas. Mí bebé no tuvo ningún problema a la hora de usarlos y no presento cólicos. Muy recomendable!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/39 Mamaderas anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/39 Mamaderas anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.