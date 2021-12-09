Cuchillas MultiPrecision
Se adapta a la serie S5000 con forma redondeada
Se adapta a la serie S6000 con forma redondeada
Las cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todos los vellos y la barba incipiente restante, todo en pocas pasadas.
Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories
1. Abra la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Retire los anillos de retención girándolos a la izquierda. 3. Saque los cabezales de afeitado antiguos e inserte cuidadosamente los reemplazos; compruebe que los cabezales se alineen de forma exacta en el ajuste. 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y asegúrelos girando la cerradura a la derecha. 5. Cuando cierre el cabezal de afeitado correctamente, escuchará un clic al fijarse en su lugar.
4.2
de 5
14
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Joba96
09/12/2021
Argentina
Comprador verificado
Entrega del producto sin novedad..
El producto recibo (cuchillas para afeitadora Philips) ya probada en varias ocasiones, su funcionamiento es correcto ... Estoy satisfecho con lo recibido..
Ventajas
Buen producto.
Contras
No tiene.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Cabezales de afeitado de repuesto
Sí, recomiendo este producto
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elCarli
08/12/2019
Argentina
El juego original me duro 5 años, mucho mas de lo recomendado
Los original duro 5 años, el nuevo anda perfecto y (por supuesto) corta mucho mejor, un producto para recomendar, la que tengo en uso es mi cuarta afitadora Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Cabezales de afeitado de repuesto
Sí, recomiendo este producto
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25/07/2024
México
Muy buena rasuradora
Me ha Sido muy útil y práctica, LASTIMA QUE YA NO ENCUENTRO CABEZALES DE REPUESTO.
Ventajas
Es muy eficiente
Contras
No encuentro cabezales de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SH50/50 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SH50/50 Cabezales de afeitado
donde existan instalaciones