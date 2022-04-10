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Descontinuado

Cabezales de afeitado

SH90/50

3.1

| (32) Reseñas

Deja tu afeitadora como nueva

En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con la afeitadora Serie 9000.

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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

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Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 9000

Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 9000

Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las afeitadoras serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 y SW6700.

Guía el vello perfectamente para un afeitado al ras con las cuchillas V-Track

Guía el vello perfectamente para un afeitado al ras con las cuchillas V-Track

Las cuchillas de precisión patentadas V-Track colocan cuidadosamente cada vello en el mejor ángulo de corte, incluso si está pegado a la piel o si tienen distintas longitudes. De este modo, te permite realizar un corte un 30% más al ras en menos pasadas para que tu piel quede en excelentes condiciones.

Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

32

Reseñas

10/04/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto funciona perfectamente

Mi afeitadora vuelve a rasurar como cuando era nueva

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado

Fecha de uso 2020-04-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado

Fecha de uso 2020-04-10

04/01/2020

Argentina

Argentina

Excelente

calidad precio y servicio, facilidad de contacto exc.

Ventajas

Calidad

Contras

Repuestos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado

Fecha de uso 2018-01-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado

Fecha de uso 2018-01-03

27/06/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Fecha de uso 2022-06-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Fecha de uso 2022-06-27

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