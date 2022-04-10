Descontinuado
SH90/50
Deja tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con la afeitadora Serie 9000.
Producto discontinuado
Compra SH91 en su lugar
Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las afeitadoras serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 y SW6700.
Las cuchillas de precisión patentadas V-Track colocan cuidadosamente cada vello en el mejor ángulo de corte, incluso si está pegado a la piel o si tienen distintas longitudes. De este modo, te permite realizar un corte un 30% más al ras en menos pasadas para que tu piel quede en excelentes condiciones.
Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.
3.1
de 5
32
Reseñas
Maese
10/04/2022
Argentina
Comprador verificado
El producto funciona perfectamente
Mi afeitadora vuelve a rasurar como cuando era nueva
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2020-04-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2020-04-10
Atila2020
04/01/2020
Argentina
Excelente
calidad precio y servicio, facilidad de contacto exc.
Ventajas
Calidad
Contras
Repuestos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2018-01-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/50 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2018-01-03
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2022-06-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2022-06-27