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Descontinuado

Auriculares mono Bluetooth®

SHB1613/97

1.5

| (2) Reseñas

Claridad de las llamadas y ajuste cómodo y seguro

Disfrutá de hacer y recibir llamadas cómodamente con este auricular liviano y de ajuste seguro que incluye audífonos de gel blandos. Disfrutá también de libros de audio y música de fondo mientras igual te mantenés pendiente de lo que sucede a tu alrededor con soporte de transmisión de audio a través de Bluetooth.

Ver todos los beneficios

Auriculares mono Bluetooth®

Claridad de las llamadas y ajuste cómodo y seguro

  • Negro

Sincronización simultánea de dos dispositivos Bluetooth

Bluetooth® estéreo (compatible con A2DP)

Llamadas nítidas sin eco

Disfrutá de llamadas nítidas sin eco con estos auriculares con micrófono de alta sensibilidad y diseño acústico.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.5

de 5

2

Reseñas

5
4
3

24/09/2018

Chile

Chile

Muy, muy incomodo

Son super incómodos, al extremo que me llega a doler la oreja al usarlos, el gancho de la oreja es una tortura, la parte de gel se sale de la oreja, las llamadas andan super bien y es lo único rescatable... No lo recomiendo.

Esta reseña se realizó para SHB1613 Auriculares mono Bluetooth®

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27/12/2021

Chile

Chile

Muy mal microfono

El micrófono es muy malo, solo reclamos de que casi no me escuchan

Esta reseña se realizó para SHB1613 Auriculares mono Bluetooth®

Fecha de uso 2021-11-26

Esta reseña se realizó para SHB1613 Auriculares mono Bluetooth®

Fecha de uso 2021-11-26

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