Compatible con Bluetooth HSP/HFP: Universal

Bluetooth es una tecnología que sustituye los cables. Es un estándar global que hace que los dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes puedan funcionar entre ellos mediante perfiles Bluetooth compartidos. HSP (Handset Profile) y HFP (Handsfree Profile) son los perfiles que se utilizan para las operaciones de los auriculares. Si tu celular es compatible con HSP o HFP (como casi cualquier teléfono con Bluetooth), los auriculares van a funcionar perfectamente. El nombre de la marca Bluetooth y el logotipo son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de Koninklijke Philips Electronics N.V. se realiza en virtud de una licencia.