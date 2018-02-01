Descontinuado
SHB1623/97
Claridad de las llamadas y ajuste cómodo y seguro
Disfrutá de hacer y recibir llamadas cómodamente con este auricular liviano y de ajuste seguro que incluye auriculares de gel blandos. Disfrutá también de libros de audio y música de fondo mientras igual te mantenés pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Incluye soporte de transmisión de audio a través de Bluetooth.
Blanco
Disfrutá de llamadas nítidas sin eco con estos auriculares con micrófono de alta sensibilidad y diseño acústico.
El uso del teléfono móvil sin auriculares puede ser incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es ilegal usar celulares mientras manejás y los kits de manos libres con cable solo agregan enredos y preocupaciones. Los auriculares Bluetooth sustituyen el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto alcance para que las manos te queden libres y obtengas una máxima libertad de movimiento. También se reducen los riesgos potenciales de la radiación de tu celular porque la energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho más baja que la que irradia el teléfono.
Bluetooth es una tecnología que sustituye los cables. Es un estándar global que hace que los dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes puedan funcionar entre ellos mediante perfiles Bluetooth compartidos. HSP (Handset Profile) y HFP (Handsfree Profile) son los perfiles que se utilizan para las operaciones de los auriculares. Si tu celular es compatible con HSP o HFP (como casi cualquier teléfono con Bluetooth), los auriculares van a funcionar perfectamente. El nombre de la marca Bluetooth y el logotipo son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de Koninklijke Philips Electronics N.V. se realiza en virtud de una licencia.
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