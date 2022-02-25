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Descontinuado

Transmisor Bluetooth

SHB1900/10

1.8

| (4) Reseñas

Disfruta la televisión con tus auriculares Bluetooth

Transmití audio de manera inalámbrica desde la salida de 3,5 mm de tu TV a tus auriculares Bluetooth.

Ver todos los beneficios

gracias a este transmisor de Bluetooth de 3,5 mm

Disfruta la televisión con tus auriculares Bluetooth

Compatible con dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0

Conecta la televisión a través de un cable de 3,5 mm

Emparejamiento fácil

Gracias al emparejamiento fácil ya no tenés que activar un modo de emparejamiento especial para instalar los auriculares.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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1.8

de 5

4

Reseñas

5
3
2

25/02/2022

Chile

Chile

Sencillo, práctico y fácil de usar!

Súper útil y práctico ya que mi televisor no acepta audífonos Bluetooth de otra marca distinta al fabricante (Sony). En mi caso, activé el modo de emparejamiento de los audífonos y luego, conecté el dispostivo a la tele (apagada).

Ventajas

Práctico y efectivo!

Contras

Algo complicado de emparejar por primera vez.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB1900 Transmisor Bluetooth

Fecha de uso 2021-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB1900 Transmisor Bluetooth

Fecha de uso 2021-02-24

31/12/2018

Chile

Chile

No funciona

Se conecta a salida de audio de tv y no hace emparejamiento, no funciona.

Esta reseña se realizó para SHB1900 Transmisor Bluetooth

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27/12/2018

Chile

Chile

no me funciona

Lo tengo conectado a la salida de audio de mi TV, pero no logro enlazarlo con mi audífono ni con mis parlantes, mi con mi cd player. Pueden enviarme inserciones mas precisas de como hacerlo. ¿el botón que funciones tiene?

Esta reseña se realizó para SHB1900 Transmisor Bluetooth

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