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  • Libertad inalámbrica, potente sonido.
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Descontinuado

2000 seriesAuriculares

SHB2505BK/00

3.7
| (11) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Libertad inalámbrica, potente sonido.
Los auriculares realmente inalámbricos Upbeat te ofrecen total libertad de movimiento a todo color. Viví sin ataduras, con una conectividad de probada solidez y una duración de la batería extremadamente prolongada, además de un estuche de carga compacto. Diseñados con aletas de estabilidad para una fijación segura.
Ver todos los beneficios

Libertad inalámbrica, potente sonido.

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

  • Negro

Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la que sea perfecta para vos, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.

Controladores acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.

Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.

Controlá fácilmente la música y las llamadas desde el botón multifunción. ¿No te gusta la canción actual? La podés saltar si tocás el botón durante un tiempo prolongado. ¿Querés rechazar una llamada y seguir escuchando música? Tocá el botón una sola vez y listo. El micrófono integrado con eliminación acústica del eco mantiene un sonido claro cuando querés hablar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

11

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3

26/11/2020

Argentina

Argentina

Muy buena batería

Se los compre para mí nena, ni me arrepiento por qué la batería dura mucho se vínculo muy rápido y aparte ya no usa los míos. Excelente

Ventajas

Bateria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

21/11/2020

Argentina

Argentina

Súper comodos

Los uso para entrenar y la comodidad junto con la calidad del material es digno de el prestigio de la marca, nunca me defraudan

Ventajas

Comodidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Auriculares

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Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Auriculares

19/06/2021

Colombia

Colombia

Excelente

Son cómodos, ajuste perfecto y viene con gomas de repuesto en dos tamaños diferentes. la experiencia en las llamadas es correcta 5/5. Conexión bluetooth adecuada y sonidos correctos.

Ventajas

Sonido, comodidad, rapidez, practicidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones

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