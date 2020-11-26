Descontinuado
Controladores de 6 mm/cierre post.
Bluetooth®
Blanco
No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la que sea perfecta para vos, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.
Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.
Controlá fácilmente la música y las llamadas desde el botón multifunción. ¿No te gusta la canción actual? La podés saltar si tocás el botón durante un tiempo prolongado. ¿Querés rechazar una llamada y seguir escuchando música? Tocá el botón una sola vez y listo. El micrófono integrado con eliminación acústica del eco mantiene un sonido claro cuando querés hablar.
3.7
de 5
11
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Bigo20
26/11/2020
Argentina
Muy buena batería
Se los compre para mí nena, ni me arrepiento por qué la batería dura mucho se vínculo muy rápido y aparte ya no usa los míos. Excelente
Ventajas
Bateria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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Guille 20
21/11/2020
Argentina
Súper comodos
Los uso para entrenar y la comodidad junto con la calidad del material es digno de el prestigio de la marca, nunca me defraudan
Ventajas
Comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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JeyV
19/06/2021
Colombia
Excelente
Son cómodos, ajuste perfecto y viene con gomas de repuesto en dos tamaños diferentes. la experiencia en las llamadas es correcta 5/5. Conexión bluetooth adecuada y sonidos correctos.
Ventajas
Sonido, comodidad, rapidez, practicidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones
Sí, recomiendo este producto
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