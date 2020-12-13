Descontinuado
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto
Parlantes de neodimio de 40 mm que producen graves intensos y potentes
El diseño giratorio de los auriculares y la banda sujetadora regulable brindan un gran ajuste para todo el mundo.
Graves potentes para mejorar el placer de escuchar música. No te dejés engañar por su diseño elegante, ya que la ventilación de graves especialmente diseñada y los controladores ajustados de manera especial producen frecuencias graves ultrabajas que dan a los auriculares el sello único del sonido Bass+. El volumen acústico separado se utiliza para garantizar el desempeño de graves de alta consistencia en cada reproducción.
4.1
de 5
16
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Claudita 2020
13/12/2020
Argentina
Excelente
Los utilizó con la computadora me encantan Philips siempre excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
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Bestia 40
13/12/2020
Argentina
Excelente
Excelente en calidas de sonido y muy comodos recomendable 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
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HoraxioARG
10/08/2020
Argentina
Me encanto su sonido y comodidad
Realmente los productos philips son muy bueno...mientras los tuve me encantavban...comodos y de sonido ideal...lastima que me los robaron en un descuido y no eh podido comprarmelos de nuevo.
Ventajas
todo...esta muy bien para su precio
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar