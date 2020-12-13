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Descontinuado

Auricular Bluetooth

SHB3175WT/00

4.1
| (16) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Sentí los graves de BASS+
Los auriculares Philips BASS+ cuentan con graves amplios y potentes en un paquete elegante y resistente. Buena apariencia, gran sonido y excelente valor: auriculares inalámbricos Bluetooth supraaurales para aquellos que necesitan más graves en la música sin peso adicional.
Ver todos los beneficios

Sentí los graves de BASS+

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Plegado compacto

Parlantes de neodimio de 40 mm

Parlantes de neodimio de 40 mm

Parlantes de neodimio de 40 mm que producen graves intensos y potentes

Gran ajuste para todo el mundo

Gran ajuste para todo el mundo

El diseño giratorio de los auriculares y la banda sujetadora regulable brindan un gran ajuste para todo el mundo.

Graves intensos y potentes que podés sentir

Graves intensos y potentes que podés sentir

Graves potentes para mejorar el placer de escuchar música. No te dejés engañar por su diseño elegante, ya que la ventilación de graves especialmente diseñada y los controladores ajustados de manera especial producen frecuencias graves ultrabajas que dan a los auriculares el sello único del sonido Bass+. El volumen acústico separado se utiliza para garantizar el desempeño de graves de alta consistencia en cada reproducción.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

16

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3

13/12/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Los utilizó con la computadora me encantan Philips siempre excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth

13/12/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Excelente en calidas de sonido y muy comodos recomendable 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth

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10/08/2020

Argentina

Argentina

Me encanto su sonido y comodidad

Realmente los productos philips son muy bueno...mientras los tuve me encantavban...comodos y de sonido ideal...lastima que me los robaron en un descuido y no eh podido comprarmelos de nuevo.

Ventajas

todo...esta muy bien para su precio

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth

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