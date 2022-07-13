ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.
  • Ultralivianos. Gran sonido.

Descontinuado

FliteAudífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB4405WT/00

3.7
| (21) Reseñas
Ultralivianos. Gran sonido.
Los audífonos inalámbricos Philips Flite Ultrlite son increíblemente ligeros y sorprendentemente potentes. Sin cables, se adaptan a ti con un diseño totalmente plegable, delgado y compacto que te acompaña a donde vayas.
Ver todos los beneficios

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

21

Reseñas

13/07/2022

Argentina

Argentina

El mejor producto de philips

Lo compre hace 4 años y pese a que la almohadilla no está en buen estado, el producto viajo conmigo alrededor del mundo con la disciplina Running, este producto fue sometido a altas y bajas temperaturas, tuvo varias caídas y fue parte de innumerables lluvias imprevistas, hoy luego de 4 arduos años de uso, puedo testificar que tengo en mis manos, mejor dicho en mis oídos, el mejor producto de philips. Gracias. Pipo

Ventajas

Todo una genialidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

18/09/2021

Argentina

Argentina

extraordinario

en el 2018 compre estos auriculares, debido a que no paraba de romper auriculares con cables, el sonido es sencillamente increíble, y la comodidad también. En una ocasión se me cayeron y se trabo el botón de subir el volumen, pero el resto siguió de 10. Escribo esta reseña el 18 de septiembre de 2021, la batería sigue funcionando genial. Solo tengo gastadas las almohadillas de usarlos, ojalá ha saquen un modelo similar pronto para así renovarlos.

Ventajas

Sonido, Comodidad

Contras

Material/Construcción - Hacerlos mas resistentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

20/04/2020

Argentina

Argentina

DURABILIDAD, COMODIDAD, CALIDAD

Ya compré 3, para mi familia directa. Son muy livianos y cómodos. La batería dura mucho y carga rápido. Tienen muy buen sonido, con suficiente cobertura de oreja. El alcance de la señal es muy bueno también. Fácil de manejar y configurar con su único botón.

Ventajas

Duración de batería, liviandad, calidad de sonido.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Flite SHB4405WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Flite SHB4405WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar