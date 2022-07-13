Descontinuado
SHB4405WT/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.
3.7
de 5
21
Reseñas
Marqutos
13/07/2022
Argentina
El mejor producto de philips
Lo compre hace 4 años y pese a que la almohadilla no está en buen estado, el producto viajo conmigo alrededor del mundo con la disciplina Running, este producto fue sometido a altas y bajas temperaturas, tuvo varias caídas y fue parte de innumerables lluvias imprevistas, hoy luego de 4 arduos años de uso, puedo testificar que tengo en mis manos, mejor dicho en mis oídos, el mejor producto de philips. Gracias. Pipo
Ventajas
Todo una genialidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
aaaaaaaaaaaaaa123
18/09/2021
Argentina
extraordinario
en el 2018 compre estos auriculares, debido a que no paraba de romper auriculares con cables, el sonido es sencillamente increíble, y la comodidad también. En una ocasión se me cayeron y se trabo el botón de subir el volumen, pero el resto siguió de 10. Escribo esta reseña el 18 de septiembre de 2021, la batería sigue funcionando genial. Solo tengo gastadas las almohadillas de usarlos, ojalá ha saquen un modelo similar pronto para así renovarlos.
Ventajas
Sonido, Comodidad
Contras
Material/Construcción - Hacerlos mas resistentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Pipisfes
20/04/2020
Argentina
DURABILIDAD, COMODIDAD, CALIDAD
Ya compré 3, para mi familia directa. Son muy livianos y cómodos. La batería dura mucho y carga rápido. Tienen muy buen sonido, con suficiente cobertura de oreja. El alcance de la señal es muy bueno también. Fácil de manejar y configurar con su único botón.
Ventajas
Duración de batería, liviandad, calidad de sonido.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Los resultados reales pueden variar