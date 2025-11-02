Descontinuado
Inalámbricos, con graves claros y potentes
Gracias a los auriculares inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfrutá de varias horas de música y llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.
Control. 32 mm/semicerrados
Supraurales
Cuando se trata de escuchar música sin límites y cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus éxitos favoritos, solo tienes que emparejar tus auriculares de Philips con tu smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada auricular podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionas las llamadas entrantes y salientes.
3.9
de 5
32
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
Arnold_29
02/11/2025
México
Cumple con las 3 b (Bueno, Bonito y Barato)
Estoy muy satisfecho con la calidad y eficiencia de estos audífonos modelo SHB5500 tiene ya un buen tiempo que los tengo y nunca me han fallado, ya les remplace por desgaste las almohadillas y lo único que me falta es un software que me permita hacer algunas funciones adicionales como por ejemplo alguna actualización de firmware o ecualización.
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2023-11-02
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2023-11-02
Sslevinn
11/02/2020
España
Son muy BUENOS
Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.
Ventajas
Conectividad, funcionalidad y sonido
Contras
La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Fecha de uso 2018-02-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Fecha de uso 2018-02-11
Kikin Lome
06/02/2020
México
Muy bueno
El producto es genial, el sonido es de lo mejor que he escuchado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-02-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-02-05