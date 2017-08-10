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Descontinuado

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

SHB5900BK/00

3.4

| (7) Reseñas

Graves profundos en cualquier parte

Los auriculares compactos Bluetooth® SHB5900 disponen de potentes controladores que ofrecen hasta 6 horas de música inalámbrica. La función MusicChain te permite compartir la música con tus amigos a través del emparejamiento de los auriculares con otros compatibles con MusicChain.

Ver todos los beneficios

Inalámbricos con un sonido fantástico y un ajuste perfecto

Graves profundos en cualquier parte

  • Diseño cerrado atrás con control. 8 mm

  • Intrauditivo

  • NFC

Cables planos antienredos para mayor comodidad en cualquier parte

El cable plano antideslizante garantiza que el cable no se enrede nunca.

MusicChain™ permite compartir música fácilmente con un amigo

MusicChain™ permite compartir música fácilmente con un amigo

Con MusicChain™ podés compartir fácilmente con un amigo las canciones que escuchás. Mediante la tecnología Bluetooth®, con tan solo pulsar el botón MusicChain™ de los auriculares los emparejarás con otros auriculares compatibles con MusicChain™.

Los controladores eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido nítido y potente

Los controladores eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido nítido y potente

Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido preciso con graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

7

Reseñas

2

10/08/2017

Argentina

Argentina

excelente producto , muy recomendable

por el precio que pague , lo vale totalmente , me han resultado muy comodos , sonido excelente soy musico y reconozco cuando un producto es de buena calidad de sonido ...muy recomendable !! felicitaciones !!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

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10/04/2017

Argentina

Argentina

Total satisfacción

Nuevamente me congratulo en recomendar un producto de su marca.Colocados correctamente en los oidos ,con las gomitas adecuadas proporcionan unos graves muy puros y con golpe de bajos muy agradable,los agudos son muy limpios y cristalinos.Usados con POWERAMP ,EN PLANO CON ARCHIVOS FLAC, Jazz (piano,bajo y bateria) Un sonido excelente y un volumen que no necesita llegar al máximo. Otra vez philips me dá lo que espero. Gracias!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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13/03/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Seria excelente si no se cortará la señal en algunas oportunidades

Seria excelente si no se cortará la señal en algunas oportunidades

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

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