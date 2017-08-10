Descontinuado
SHB5900BK/00
Graves profundos en cualquier parte
Los auriculares compactos Bluetooth® SHB5900 disponen de potentes controladores que ofrecen hasta 6 horas de música inalámbrica. La función MusicChain te permite compartir la música con tus amigos a través del emparejamiento de los auriculares con otros compatibles con MusicChain.
Diseño cerrado atrás con control. 8 mm
Intrauditivo
NFC
El cable plano antideslizante garantiza que el cable no se enrede nunca.
Con MusicChain™ podés compartir fácilmente con un amigo las canciones que escuchás. Mediante la tecnología Bluetooth®, con tan solo pulsar el botón MusicChain™ de los auriculares los emparejarás con otros auriculares compatibles con MusicChain™.
Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido preciso con graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.
3.4
de 5
7
Reseñas
ragnar1404
10/08/2017
Argentina
excelente producto , muy recomendable
por el precio que pague , lo vale totalmente , me han resultado muy comodos , sonido excelente soy musico y reconozco cuando un producto es de buena calidad de sonido ...muy recomendable !! felicitaciones !!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Peroncho57
10/04/2017
Argentina
Total satisfacción
Nuevamente me congratulo en recomendar un producto de su marca.Colocados correctamente en los oidos ,con las gomitas adecuadas proporcionan unos graves muy puros y con golpe de bajos muy agradable,los agudos son muy limpios y cristalinos.Usados con POWERAMP ,EN PLANO CON ARCHIVOS FLAC, Jazz (piano,bajo y bateria) Un sonido excelente y un volumen que no necesita llegar al máximo. Otra vez philips me dá lo que espero. Gracias!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Netirow
13/03/2017
Argentina
Comprador verificado
Seria excelente si no se cortará la señal en algunas oportunidades
Seria excelente si no se cortará la señal en algunas oportunidades
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar