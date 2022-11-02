Descontinuado
Abier. parte post. con control. 14,8 mm
Auricular
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.
El controlador de parlante de 14,8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que puedas disfrutar del sonido al máximo.
4.6
de 5
25
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
GABY139
02/11/2022
Argentina
LO MEJOR DE RENDIMIENTO
Dura casi 1 año y medio. Tiene buena calidad de sonido
Ventajas
Buen sonido
Contras
Precio y Durabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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florenci4
14/09/2020
Argentina
excelentes
Creí que quizás no serían los mejores por su precio bajo, pero son muy buenos, cómodos y se escuchan muy bien.
Contras
Es un poco grande al oido quizas si lo usas mucho empieza a doler un poco, depende la oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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Ramone1989
10/08/2020
Argentina
Buen producto,buena calidad de sonido
Es un buen producto,suena bien,es ligero y comodo,lo recomendaria
Ventajas
Su tamaño y su forma para adaptarse a la oreja
Contras
Que el cable no es tan largo como desearia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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