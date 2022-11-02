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Auriculares

SHE1350/00

4.6
| (25) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Refuerzo de graves
Con rendimiento de graves mejorado, estos auriculares intrauditivos llevan la mejor música cómodamente a tus oídos.
Ver todos los beneficios

para mayor calidad de sonido

Refuerzo de graves

  • Abier. parte post. con control. 14,8 mm

  • Auricular

Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.

El controlador de parlante de 14,8 mm portátil te ofrece más comodidad

El controlador de parlante de 14,8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que puedas disfrutar del sonido al máximo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

25

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/11/2022

Argentina

Argentina

LO MEJOR DE RENDIMIENTO

Dura casi 1 año y medio. Tiene buena calidad de sonido

Ventajas

Buen sonido

Contras

Precio y Durabilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

14/09/2020

Argentina

Argentina

excelentes

Creí que quizás no serían los mejores por su precio bajo, pero son muy buenos, cómodos y se escuchan muy bien.

Contras

Es un poco grande al oido quizas si lo usas mucho empieza a doler un poco, depende la oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

10/08/2020

Argentina

Argentina

Buen producto,buena calidad de sonido

Es un buen producto,suena bien,es ligero y comodo,lo recomendaria

Ventajas

Su tamaño y su forma para adaptarse a la oreja

Contras

Que el cable no es tan largo como desearia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

Sí, recomiendo este producto

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