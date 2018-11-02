Descontinuado
SHE4205WT/00
Controlad., 12,2 mm/auricular. abiert.
Auricular
La ligereza no es sinónimo de fragilidad. Diseñado para que puedas llevártelos a cualquier lugar, el cable de los auriculares cuenta con un sistema de alivio de tensión integrado que ofrece una mayor durabilidad y una mayor vida útil.
Diseño icónico con toques brillantes y modernos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
3.2
de 5
5
Reseñas
Adrian295
02/11/2018
Argentina
Me encantó
Simplemente es lo mejor que he usado hasta ahora. Puedo escuchar sonidos, otras voces, arreglos y mucho más en canciones que escucho día a día. Yo, que soy un usuario de los que les gusta la música y hace música, si no se quiere gastar mucho y tener una buena calidad de sonido, éstos auriculares son una muy buena opción.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4205WT Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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JuanB
27/04/2017
España
Magníficos.
Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.
Esta reseña se realizó para SHE4205BK Auriculares con micrófono
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villano
06/03/2018
España
los mas cómodos que he tenido
Son supercómodo, no aguantaba los intraauriculares y estos son una maravilla, la única pega es que la membrana que traen(por donde sale el sonido) se caba despegando, por lo demás perfectos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4205BK Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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