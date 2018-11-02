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  • Ultralivianos. Gran sonido.
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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHE4205WT/00

3.2
| (5) Reseñas
Ultralivianos. Gran sonido.
Al ser un cómodo complemento para tu día a día y realmente cómodos, los auriculares Philips Flite Hyprlite brindan un sonido nítido con la mayor comodidad sin problemas. Gracias a su diseño superdelgado y extremadamente ligero, casi no vas a notar que los llevás puestos.
Ver todos los beneficios

Auriculares que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • Controlad., 12,2 mm/auricular. abiert.

  • Auricular

Cable duradero con sistema de alivio de tensión

Cable duradero con sistema de alivio de tensión

La ligereza no es sinónimo de fragilidad. Diseñado para que puedas llevártelos a cualquier lugar, el cable de los auriculares cuenta con un sistema de alivio de tensión integrado que ofrece una mayor durabilidad y una mayor vida útil.

Elegantes toques brillantes metalizados

Elegantes toques brillantes metalizados

Diseño icónico con toques brillantes y modernos.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

5

Reseñas

3
2

02/11/2018

Argentina

Argentina

Me encantó

Simplemente es lo mejor que he usado hasta ahora. Puedo escuchar sonidos, otras voces, arreglos y mucho más en canciones que escucho día a día. Yo, que soy un usuario de los que les gusta la música y hace música, si no se quiere gastar mucho y tener una buena calidad de sonido, éstos auriculares son una muy buena opción.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4205WT Auriculares con micrófono

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27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Esta reseña se realizó para SHE4205BK Auriculares con micrófono

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06/03/2018

España

España

los mas cómodos que he tenido

Son supercómodo, no aguantaba los intraauriculares y estos son una maravilla, la única pega es que la membrana que traen(por donde sale el sonido) se caba despegando, por lo demás perfectos.

Sí, recomiendo este producto

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