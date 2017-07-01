Diseñado para los niños

Para los pequeños amantes de la música que disfrutan de sus canciones en cualquier parte, los auriculares Philips SHK1030 cuentan con un diseño creado especialmente para los niños. Esto quiere decir que siempre tendrán un ajuste perfecto y cómodo durante su desarrollo, con un volumen limitado a 85 dB para disfrutar de forma segura.