Descontinuado
SHK1030/00
Diseñado para los niños
Para los pequeños amantes de la música que disfrutan de sus canciones en cualquier parte, los auriculares Philips SHK1030 cuentan con un diseño creado especialmente para los niños. Esto quiere decir que siempre tendrán un ajuste perfecto y cómodo durante su desarrollo, con un volumen limitado a 85 dB para disfrutar de forma segura.
Supraurales
Azul y verde
La sencilla banda sujetadora ergonómica es totalmente ajustable para que se adapte cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece.
Con los auriculares para niños puedes estar tranquilo, ya que los niveles de volumen son seguros para ellos. El volumen se ha ajustado con un límite máximo de 85 dB para que disfruten de manera segura.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
Opiniones