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Auriculares para niños

SHK2000PK/00

Los mejores amigos de los niños
Los auriculares adecuados para introducir a los pequeños melómanos en el mundo del sonido. Sus graves claros y su divertido diseño se han personalizado para los niños en etapa de crecimiento y son lo suficientemente resistentes para adaptarse a cualquier situación. El limitador de volumen de 85 dB hace que la música sea divertida y segura.
Ver todos los beneficios

Tamaño adaptado para niños, limitación del volumen máximo

Los mejores amigos de los niños

  • Supraurales

  • Rosa y púrpura

Banda sujetadora ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño

Banda sujetadora ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño

La sencilla banda sujetadora ergonómica es totalmente ajustable para que se adapte cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece.

Los parlantes con controlador de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado

Los parlantes con controlador de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Diseño sin tornillos y duradero para una reproducción muy asidua

Diseño sin tornillos y duradero para una reproducción muy asidua

El diseño sin tornillos y duradero permite extraer y colocar en su sitio las piezas de los auriculares de forma sencilla.

Especificaciones técnicas

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