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Descontinuado

Audífonos con banda sujetadora

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente

Obtendrás sonido y bajos potentes gracias a una capacidad de gestión de potencia de 1000 mW y controladores de neodimio de 32 mm. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, podrás disfrutar de una experiencia de audio perfecta dondequiera que estés.

Ver todos los beneficios

Con sistema de monitorización tipo DJ

Sonido potente

  • Sistema de monitorización tipo DJ

  • Roja

Las almohadillas y la banda sujetadora ajustables se adaptan a la forma de la cabeza

Las almohadillas y la banda sujetadora ajustables se adaptan a la forma de la cabeza

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico

El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/01/2014

Argentina

Argentina

muy muy buenos

Muy buenos Son muy buenos ya que su potencia es mucha y su diseño es muy atractivo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Audífonos con banda sujetadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Audífonos con banda sujetadora

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones

04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

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