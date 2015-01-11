Descontinuado
Sonido potente
Estos audífonos Philips SHL3000WT/00 te ofrecen un poderoso sonido grave. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, conseguirás una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
Sistema de monitorización tipo DJ
Blanco
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
La acústica cerrada de estos audífonos Philips entregan una excelente aislación de ruido.
3.8
de 5
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
luiggi52
11/01/2015
Peru
buen producto y no es muy costoso se los recomiendo
es un buen audífono se los recomiendo se escucha espectacular en todos los medios reproductores respondio bien excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora
michin
14/01/2014
España
Excelentes
Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
nanocross
03/02/2015
Argentina
el producto es muy bueno
el producto es de muy buena calidad, tambien tiene una calidad de sonido excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora