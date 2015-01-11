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Descontinuado

Auriculares con banda sujetadora

SHL3000WT/00

3.8

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Sonido potente

Estos audífonos Philips SHL3000WT/00 te ofrecen un poderoso sonido grave. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, conseguirás una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Con sistema de monitorización tipo DJ

Sonido potente

  • Sistema de monitorización tipo DJ

  • Blanco

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del sonido

La acústica cerrada de estos audífonos Philips entregan una excelente aislación de ruido.

Totalmente plegables para transportarlos fácilmente

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
2

11/01/2015

Peru

Peru

buen producto y no es muy costoso se los recomiendo

es un buen audífono se los recomiendo se escucha espectacular en todos los medios reproductores respondio bien excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora

14/01/2014

España

España

Excelentes

Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones

03/02/2015

Argentina

Argentina

el producto es muy bueno

el producto es de muy buena calidad, tambien tiene una calidad de sonido excelente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Audífonos con banda sujetadora

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