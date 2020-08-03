Descontinuado
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto
Parlantes de neodimio de 40 mm que producen graves intensos y potentes
Graves potentes para mejorar el placer de escuchar música. No te dejés engañar por su diseño elegante, ya que la ventilación de graves especialmente diseñada y los controladores ajustados de manera especial producen frecuencias graves ultrabajas que dan a los auriculares el sello único del sonido Bass+. El volumen acústico separado se utiliza para garantizar el desempeño de graves de alta consistencia en cada reproducción.
El exclusivo diseño compacto y plegable te brinda la mejor experiencia donde sea. Los auriculares se pueden plegar de forma compacta o plana, así podrás llevarlos o guardarlos fácilmente.
5.0
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Maryhope
03/08/2020
Argentina
Sonido EXCELENTE.
Conciertos y charlas muy nítidas. No hay interferencias. Permite cambiar de lugar y se sigue escuchando bien.
Ventajas
Diseño y sonido óptimo, regulable.
Contras
No entiendo como programarlo para la PC o la TV. Solo lo uso con Celular
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175BK Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175BK Auriculares con micrófono
Daiana2020
02/08/2020
Argentina
Cómodo
Por suerte son muy resisten ya que los usa mi hijo para jugar en red! Además tienen micrófono y sirve para zoom de colegios que en estos tiempos son muchos
Ventajas
Resistencia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175WT Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175WT Auriculares con micrófono
17/07/2020
Argentina
Exelente sonido
Tiene un exelente sonido, me sorprendió por el precio que tiene
Ventajas
Precio, calidad
Contras
Cable no se desconectes, es enteró e
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175WT Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175WT Auriculares con micrófono