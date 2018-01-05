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Descontinuado

Auriculares con reducción de ruido

SHL3850NC/00

3

| (2) Reseñas

Más sonido, menos ruido

Sumergite en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.

Ver todos los beneficios

graves potentes

Más sonido, menos ruido

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Plegado compacto

La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ reduce el ruido hasta un 97%

La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ reduce el ruido hasta un 97%

La tecnología de reducción de ruido activa ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, lo que la reduce de forma eficaz y convierte el sonido de fondo en silencio.

Diseño plegable compacto y delgado para facilitar el transporte

Diseño plegable compacto y delgado para facilitar el transporte

Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.

El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y sellado supraural, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

2

Reseñas

4
3
2

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Sí, recomiendo este producto

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26/12/2015

España

España

Muy malos y nada de noise cancellin

La calidad de sonido es como mucho pasable entre pero para unos altavoeces de 50 euros que prometen noise cancelling al 97% es mas bien al 0% escuchas hasta el mas minimo susurro una birria por parte de phillips gracias por timarme :) los pienso devolver y espero que la proxima vez que saqueis algo no le añadais caracteristicas inexistentes solo para vender mas.

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

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