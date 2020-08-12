Descontinuado
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Almohadillas de cuero suave para que puedas escuchar tus canciones preferidas.
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos
El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente
5.0
de 5
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
MarceCoro
12/08/2020
Argentina
Comprador verificado
Buena calidad de materiales, excelente diseño
Los materiales son de buena calidad, y el diseño es excelente porque puede plegarse horizontalmente ocupando menor espacio como para guardarlo en una mochila por ejemplo.
Ventajas
Diseño, calidad de los materiales
Contras
Falta metal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos
Injer
02/08/2020
Argentina
Excelencia!
Son económicos y tienen muy buen calidad de sonido, son recomendados para uso todo uso. Cable con buen alcance y ficha de la mejor calidad.
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos
Jonathann
03/03/2018
Argentina
Bajos Sobresalientes
Hace un par de días tengo los auriculares, la verdad los compre por una gran oferta, y no esperaba esta calidad de sonido, los auriculares tienen unos bajos muy marcados, aunque a mi gusto le falta un poco mas de volumen. Pero lo recomendaria totalmente, lo uso en smartphone y notebook.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos
Sí, recomiendo este producto
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