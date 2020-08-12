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Descontinuado

Auriculares con banda sujetadora

SHL5000/10

5

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Por amor a la música

Estos auriculares están diseñados para que disfrutes de la música vayas donde vayas. Las suaves almohadillas te permiten escuchar tus canciones preferidas por más tiempo y el excelente sonido te ofrece una experiencia espectacular.

Ver todos los beneficios

Vayas donde vayas

Por amor a la música

  • Supraurales

  • Rojo

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

Los controladores de 30 mm te ofrecen un sonido excelente y graves potentes

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El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente

El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/08/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buena calidad de materiales, excelente diseño

Los materiales son de buena calidad, y el diseño es excelente porque puede plegarse horizontalmente ocupando menor espacio como para guardarlo en una mochila por ejemplo.

Ventajas

Diseño, calidad de los materiales

Contras

Falta metal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Fecha de uso 2019-08-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Fecha de uso 2019-08-12

02/08/2020

Argentina

Argentina

Excelencia!

Son económicos y tienen muy buen calidad de sonido, son recomendados para uso todo uso. Cable con buen alcance y ficha de la mejor calidad.

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Fecha de uso 2019-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Fecha de uso 2019-08-02

03/03/2018

Argentina

Argentina

Bajos Sobresalientes

Hace un par de días tengo los auriculares, la verdad los compre por una gran oferta, y no esperaba esta calidad de sonido, los auriculares tienen unos bajos muy marcados, aunque a mi gusto le falta un poco mas de volumen. Pero lo recomendaria totalmente, lo uso en smartphone y notebook.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

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