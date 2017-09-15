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Descontinuado

Auriculares estéreo

SHP1900/10

4
| (30) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Ligeros y cómodos
Auriculares de tamaño regular con diseño liviano para una cómoda experiencia de audición.
Ver todos los beneficios

Ligeros y cómodos

  • Sobre la oreja

  • Negro

El cable de 2 m te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.

Los auriculares grandes bloquean el sonido externo

Banda completamente ajustable para adaptarse a todos los tamaños de cabeza

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

30

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

1

15/09/2017

Argentina

Argentina

Geniales

Los tengo del 2012 hoy 2017 todavia los sigo usando , que auriculares gamer estos son la vieja confiable, siguen funcionnado al 100 %

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

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31/01/2021

Chile

Chile

Audífonos óptimos

He usado estos audífonos desde el 2014 y hasta el día de hoy funcionan a la perfección. La calidad de audio es bastante buena para lo que necesito y sin duda su durabilidad hace que sea un producto recomendable.

Sí, recomiendo este producto

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11/07/2019

Chile

Chile

espectaculares

mira los probe en un ciber internet y son fabulosos, buen sonido, te cabe la oreja dentro del auricular esto te aisla de ruidos externos, largo de cable perfecto permite movilidad. negativo jack recto eso es verdad. pero son fantasticos y comodos. dicen que tienen poca fuerza volumen pero al ser cerrados no es necesario tanto. cuando los pille me comprare unos.

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