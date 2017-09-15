Descontinuado
Sobre la oreja
Negro
La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.
4.0
de 5
30
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
bruno23234
15/09/2017
Argentina
Geniales
Los tengo del 2012 hoy 2017 todavia los sigo usando , que auriculares gamer estos son la vieja confiable, siguen funcionnado al 100 %
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
DiscoHvn
31/01/2021
Chile
Audífonos óptimos
He usado estos audífonos desde el 2014 y hasta el día de hoy funcionan a la perfección. La calidad de audio es bastante buena para lo que necesito y sin duda su durabilidad hace que sea un producto recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
ivanrevoltoso
11/07/2019
Chile
espectaculares
mira los probe en un ciber internet y son fabulosos, buen sonido, te cabe la oreja dentro del auricular esto te aisla de ruidos externos, largo de cable perfecto permite movilidad. negativo jack recto eso es verdad. pero son fantasticos y comodos. dicen que tienen poca fuerza volumen pero al ser cerrados no es necesario tanto. cuando los pille me comprare unos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo