Comodidad excepcional y completamente ajustables
Auriculares ligeros de tamaño natural con banda sujetadora completamente ajustable y almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda
Auriculares de 40 mm/par. post. abierta
Supraurales
La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.
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4.5
de 5
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Nico
07/06/2014
Argentina
excelente
la verdad que los compre a 90 pesos hace 2 años y no me arrepiento suena excelente tiene un golpe ree bueno y es muy comodo la verdad 10 puntos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares de audio con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares de audio con cable
sr.pulpo
07/12/2020
Chile
muy comodo y audio espectacular
muy buen audio los bajos se escuchan muy bien se ven durables
Ventajas
muy comodo buen audio
Contras
poca mubilidad del audifono
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares de audio con cable
Fecha de uso 2020-11-07
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Fecha de uso 2020-11-07
ReyArturo
18/09/2013
España
Perfectos
Recomiendo altamente este producto, me a gustado bastante, buena calidad de audio. Son perfectos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo