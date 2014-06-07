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Auriculares de audio con cable

SHP2000/10

4.5

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Comodidad excepcional y completamente ajustables

Auriculares ligeros de tamaño natural con banda sujetadora completamente ajustable y almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda

Ver todos los beneficios

Para música, PC y TV

Comodidad excepcional y completamente ajustables

  • Auriculares de 40 mm/par. post. abierta

  • Supraurales

Los auriculares grandes bloquean el sonido externo

Almohadillas suaves de lujo para una comodidad duradera

El cable de 2 m te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

07/06/2014

Argentina

Argentina

excelente

la verdad que los compre a 90 pesos hace 2 años y no me arrepiento suena excelente tiene un golpe ree bueno y es muy comodo la verdad 10 puntos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares de audio con cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares de audio con cable

07/12/2020

Chile

Chile

muy comodo y audio espectacular

muy buen audio los bajos se escuchan muy bien se ven durables

Ventajas

muy comodo buen audio

Contras

poca mubilidad del audifono

Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares de audio con cable

Fecha de uso 2020-11-07

Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares de audio con cable

Fecha de uso 2020-11-07

18/09/2013

España

España

Perfectos

Recomiendo altamente este producto, me a gustado bastante, buena calidad de audio. Son perfectos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo

Sí, recomiendo este producto

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