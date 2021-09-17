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Descontinuado

Auriculares para TV

SHP2500/00

3.5
| (10) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Auriculares estéreo para TV
Auriculares grandes con reflector acústico y óptimo rendimiento de graves para que vivas el mejor entretenimiento con tu TV y sistema Hi-Fi.
Ver todos los beneficios

Para televisión

Auriculares estéreo para TV

  • Control de volumen en el cable

  • Supraurales

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares "full-size" no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.

El largo ideal para ver televisión a distancia

Cable extra largo de 6 m para conectar los auriculares al televisor o a cualquier equipo de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

10

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

2

17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

26/07/2019

España

España

Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal

Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

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Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

11/07/2014

Argentina

Argentina

Buenos Auriculares.

Hola, utilice estos auriculares por mas de 2 años y han resistido caidas, golpes, etc. Tiene muy buena calidad de sonido en PC y Televisor, aunque su predecesor SHP 2700 las supera. Son de muy buena comodidad, aunque medio incomodos de usar acostados. Su cable doble puede resultar algo incomodo. Para incursionar en el ambito de los auriculares Philips es un buen modelo para empezar debido a su valor y rendimiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

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