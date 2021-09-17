Descontinuado
Control de volumen en el cable
Supraurales
Los auriculares "full-size" no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.
Cable extra largo de 6 m para conectar los auriculares al televisor o a cualquier equipo de audio.
3.5
de 5
10
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
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Javier100
26/07/2019
España
Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal
Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.
Sí, recomiendo este producto
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Reflejo
11/07/2014
Argentina
Buenos Auriculares.
Hola, utilice estos auriculares por mas de 2 años y han resistido caidas, golpes, etc. Tiene muy buena calidad de sonido en PC y Televisor, aunque su predecesor SHP 2700 las supera. Son de muy buena comodidad, aunque medio incomodos de usar acostados. Su cable doble puede resultar algo incomodo. Para incursionar en el ambito de los auriculares Philips es un buen modelo para empezar debido a su valor y rendimiento.
Sí, recomiendo este producto
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