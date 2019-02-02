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Descontinuado

Auriculares estéreo

SHP2700/00

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Salida de sonido potente

Auriculares con controladores de parlante resistentes que ofrecen un potente rendimiento acústico

Ver todos los beneficios

Para música, PC, MP3 y CD

Salida de sonido potente

  • Tonos medios claros

Muy cómodos para que disfrutes mucho más de tu música

Las almohadillas de terciopelo y los auriculares ergonómicos te ofrecen más comodidad y más horas de entretenimiento.

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares "full-size" no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Enterate de todo lo que pasa a tu alrededor mientras escuchás música con tus auriculares de DJ

Auricular reversible para escuchar con un solo oído

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/02/2019

Argentina

Argentina

Excelentes tras 7 años de uso

Excelentes auriculares tras 7 años de uso, la banda se rompió innumerables veces pero por el uso, las caídas y a partir de bastante tiempo. Se escuchan perfecto, nunca un problema, el cable no se rompió con el uso y eso que sufrió tironeos. No pierden la comodidad tras bastantes horas de uso prolongado, sinceramente uno de los mejores auriculares de Philips comparandolos con el SHP1900 y SHP2500 en Argentina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo

11/07/2014

Argentina

Argentina

Excelentes Auriculares, ningún defecto.

Llevo 2 años con estos auriculares y no me han traido ningun problema. Si bien la calidad y el volumen dependen del dispositivo de donde se emite el sonido, PC, MP3, Celular, etc; este auricular me dio buenos resultados en todos los ambitos. Los materiales que lo componen, no son frágiles, resistieron 2 años de uso intensivo en la PC así como caidas, golpes, etc. No produce incomodidad de uso, se ajustan a la cabeza y tienen un cable bastante largo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo

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