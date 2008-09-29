Descontinuado
SHP5401/00
Para dentro y fuera de casa
Auriculares estéreo livianos y potentes. Ofrecen comodidad, un sonido de gran potencia y pueden usarse tanto dentro como fuera de la casa.
Para interiores y exteriores
El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.
Los materiales durables, livianos y de alta calidad de estos audífonos Philips mejoran la comodidad para usarlos por más tiempo.
El cable se conecta en un solo extremo, lo que reduce considerablemente el riesgo de enredos y simplifica el guardado.
Opiniones