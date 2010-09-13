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Descontinuado

Auriculares deportivos intrauditivos

SHQ1007/28

Resistentes a la transpiración

Estos auriculares fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.

Ver todos los beneficios

con control remoto y micrófono para iPhone

Resistentes a la transpiración

Micrófono y control de música

El micrófono y el controlador súper elegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.

Antisudor

Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor

Longitud de cable regulable

El cable de 60 cm es ideal para usar con un brazalete deportivo y si necesitás un cable más largo, podés extenderlo otros 60 cm más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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