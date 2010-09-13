Descontinuado
SHQ1007/28
Resistentes a la transpiración
Estos auriculares fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.
El micrófono y el controlador súper elegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.
Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor
El cable de 60 cm es ideal para usar con un brazalete deportivo y si necesitás un cable más largo, podés extenderlo otros 60 cm más.
Opiniones