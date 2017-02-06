Descontinuado
Disfruta la libertad. Que nada te detenga.
Consigue un nuevo récord personal con los audífonos ultralivianos Actionfit SHQ1300. A prueba de agua y sudor, estos resistentes audífonos garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.
abiertos post. con contr. de 8,6 mm
Audífono
Con solo 5,7g de peso, estos audífonos deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.
Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que mantiene el cable fuera del camino mientras te exiges más.
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
panchomalo
06/02/2017
Chile
Ideal para la bicicleta
He estado buscándolos porque perdí los que tenía y no he podido dar con ellos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ1300OR Audífonos deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ1300OR Audífonos deportivos
Certificaciones IPX4 e IPX7 para audífonos e IPX2 para auricular.